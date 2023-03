Kardiokirurg Günter Taal: doonorelundi saamine pole kunagi olnud privileeg

Helsingis on tehtud alates 1985. aastast kuni nelikümmend kaheksa südamesiirdamist aastas ja kokku üle viiesaja elundi siirdamise aastas. Üldiselt ollakse maailmas seisukohal, et keskused, mis teevad alla kümne siirdamise aastas, ei tohiks seda protseduuri üldse teostada. Sellepärast toimuvadki kõik Eesti südamesiirdamised Soomes ning dr Taal käib kõigi Eesti haigetega lõikustel kaasas ning kogu protsess on turvaline ja toimib.

Uut südant Eestist leida on väga raske

Euroopa riike ühendab elundite siirdamisel organisatsioon Eurotransplant. Eesti otsus ühineda aga just Scandiatransplantiga tuleneb eeskätt meie asukohast. Kui süda saab ilma vereringeta olla vaid kuni neli tundi, siis logistiliselt on meile sobivaim koostöö just Skandinaaviamaadega ning transplantatsiooni vajavate patsientide seisukohast siirdamisteks sobivaim just Soome, kirjeldab Taal koosööd põhjanaabritega. Samamoodi teostatakse Islandi südamesiirdamised Rootsis.

Südametel, mis Scandiatransplanti kaudu meie patsientideni jõuavad, käib ta ise järel ehk et kogu teekond on kiire ja meie artstide kontrolli all. Koostöö on vastastikune. Ehk et ka süda, millele Eestis patsienti pole, läheb Skandiaaviasse.