Hulgimüeloomi patsient kannatab krooniliste valude käes tihti kuid, kuni tegelik diagnoos selgub

Tulevik on paljulubav

Eestis on ravi kvaliteet pigem hea, aga kuna areng on kiire – ravivõimalused täienevad pea igal aastal, siis on pidevalt põhjust ka mitte lõpuni rahul olla ja edasi pürgida. Igal aastal esitame Eesti haigekassale koos kolleegidega rea taotlusi erinevate hematoloogiliste haiguste ravi kaasajastamiseks. Näeme ka seda, et uued ravimid, mis on end juba kliinilistes uuringutes tõestanud, võiksid jõuda raviminimekirja kiiremini, kuid koostöö ja dialoog otsustajatega on meil pidevalt olemas. Kui patsientidel ei luba haigus oodata, on meile korduvalt appi tulnud vähiravifond Kingitud Elu — suur tänu teile!