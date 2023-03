Südamehaigusi aitab eemal hoida üllatav abijõud

Ülekaalust tingitud probleemide vältimiseks on loodud programmid, mis aitavad kaalust alla võtta, muutes toitumise, treeningu ja elustiiliga seotud käitumist. Enamik neist käitumusliku kaalujälgimise programmidest või elustiili muutmise programmidest on tõhusad ja aitavad 12 kuu jooksul kaalust alla võtta.

«Paljud inimesed pelgavad, et kaalulangetamise katsete tulemuseks on kiire kaalu taastumine ja isegi tõus. Kardeti, et see tähendab, et kaalulangus ei too tervisele pikemas perspektiivis kasu. Tahtsime hinnata, mis tegelikult juhtub pärast kehakaalu langetamise katsete lõppu,» selgitas Paul Aveyard, Oxfordi ülikooli käitumismeditsiini professor ja uuringu vanemautor.