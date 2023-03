TERVISEKOMPASS ⟩ Tegevus, mis hoiab tervena ja parandab füüsilist vormi

Karastamine pole sugugi uus nähtus, seda on harrastatud pikka aega, kuid populaarsemaks on see saanud just viimastel aastatel. Füsioterapeut Sander Jürs tõdeb, et külma veega sõbraks saades on sel palju kasusid, alates meeleolu paranemisest kuni kaalulangetuseni.