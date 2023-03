Kas kohv ohustab tegelikult südant?

Kohvis sisalduv kofeiin on organismile stimuleeriva toimega. Uuringutega on näidatud, et regulaarne mõõdukas kohvi tarbimine – 2–3 tassi päevas – vähendab kõrgvererõhktõve ja enneaegse suremuse riski ning on üldiselt tervisele soodsa mõjuga. Samas on kirjanduses andmeid, et kohvi joomine soodustab südame rütmihäirete teket, vahendab Eesti Arst.