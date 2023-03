Une ajal läheb veresoontel lahti tants

Kui magame, ahenevad ja laienevad aju veresooned teatud mustrite järgi, ning see on tõenäoliselt üks peamisi mehhanisme, mis eemaldab ajust kahjulikud jääkained, vahendab Medical Xpress.

Magamise ajal «pestakse aju»

«Ajupesu» ehk aju puhastamine on protsess, mille käigus eemaldatakse ajust kahjulikud jääkained. Aju toodab pidevalt jääkaineid ja kui neid koguneb liiga palju, suurendab see Alzheimeri tõve ja teiste neurodegeneratiivsete haiguste riski.

««Ajupesu» protsess on magades palju tõhusam kui ärkvel olles. Selle põhjus pole veel selge,» ütleb Enger, kes on ajakirjas Nature Communications avaldatud uue artikli üks autoritest.

Nad avastasid, et aju veresooned, eriti arterid, laienesid ja kitsenesid teatud mustrite järgi hiirte magamise ajal. Selliseid liikumisi ärkvel hiirtel ei täheldatud. Tõenäoliselt pumpavad need liigutused une ajal ajus ümber vedelikke, puhastades seda jääkainetest.

Seni arvati, et jääkainete puhastamine toimub ainult sügava une faasis. Siiski täheldasid teadlased selles uuringus midagi üllatavat: aju veresooned ahenesid ja laienesid igas unefaasis ainulaadsete mustrite järgi, sealhulgas sügav uni, REM-uni ja isegi lühikesed ärkamised, mis on unetsükli loomulik osa.

Teadlased nägid, et need unetsüklist sõltuvad arterite laienemised ja ahenemised mõjutasid veresoonte ümber asuvate kanalite suurust, mis on olulised vedelike ja molekulide transportimiseks ajus. Need kanalid laienesid ja kitsenesid koos veresoontega, pannes Engeri ja tema kolleegid arvama, et see mõjutab ka vedelike voolu.