Teadlased tuvastasid kõrge vererõhu olulise tüsistuse

Kõrge vererõhk on teadaolevalt seotud dementsuse ja ajufunktsiooni kahjustusega. Ajakirjas European Heart Journal avaldatud uuring näitab, kuidas see juhtub. Uuringu tarvis koguti teavet aju magnetresonantstomograafia (MRT), geneetiliste analüüside ja tuhandete patsientide vaatlusandmetest. Uuriti kõrge vererõhu mõju mälu ja mõtlemisega seotud funktsioonidele. Seejärel kontrollisid teadlased tulemusi eraldi suures patsientide rühmas Itaalias.

Uuringut juhtis Edinburghi ülikooli ja Krakowi Jagielloniani ülikooli meditsiinikolledži kardiovaskulaarmeditsiini professor Tomasz Guzik. «Seda pildistamise, geneetiliste ja vaatlusmeetodite kombinatsiooni kasutades oleme tuvastanud spetsiifilised ajuosad, mida mõjutab vererõhu tõus, sealhulgas piirkonnad, mida nimetatakse putameniks ja spetsiifilised valgeaine piirkonnad. Arvasime, et need piirkonnad võivad olla kohad, kus kõrge vererõhk mõjutab kognitiivseid funktsioone, nagu mälu ja mõtlemisoskus. Kontrollides oma tulemusi Itaalias kõrge vererõhuga patsientide rühmas, leidsime, et meie tuvastatud ajuosad olid tõepoolest mõjutatud,» ütles teadlane pressiteates.