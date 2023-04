SOS Lastekülas kasvavad lapsed vajavad tihti erialaspetsialistide abi

«Kui ettevõte toetab renoveerimist, siis seeläbi saame parendada perede elamistingimusi. Ettevõtted aga, kes toetavad meid rahaliselt, nii nagu Pepco seda teeb, võimaldavad lisaks olmetingimuste paremaks muutmisele tagada lastele väga vajaliku erialase abi. Meie juures elavad lapsed käivad erialaspetsialistide – psühholoogi, psühhiaatri, logopeedi jt – vastuvõttudel regulaarselt ning ettevõtete toetus tagab järjepidevuse.»

Ettevõtete toetus SOS Lastekülale on aja jooksul kasvanud. «Toetatud on meie ennetusprogrammi, milles nõustame peresid, et täiesti tavalised pered saaksid taas toimetulevaks ning lapsi ei eraldataks bioloogilisest perest. Lisaks panustatakse laste teraapiatesse. Ühe seansi maksumus on teadupärast küllaltki kulukas ning toetus võimaldab trauma kogemusega lastel saada nii vajalikku abi,» selgitab Laiv.

SOS Lasteküla kauaaegse toetaja Pepco Baltikumi operatsioonide juht Erika Maželienė kinnitab, et nende sotsiaalsed prioriteedid on seotud laste ja nende vaba aja veetmise kvaliteedi parandamise, arengu ja hariduse ning lastele elus võrdsete võimaluste pakkumisega. «Sel põhjusel teeme koostööd eranditult nende ühendustega, kelle tegevus on suunatud laste heaolule,» sõnab ta.