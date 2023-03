Hallitus: kas see põhjustab vähki ja milliseid sümptomeid tekitab?

Hallitust võib leiduda kõikjal, kus on niiskust. Hallituse spoorid levivad õhu kaudu, nii et need võivad vabalt sattuda ehitistesse. Enamus meist hingab neid sisse iga päev ja probleeme ei järgne, kirjutab Healthline .

Haiguste tõrje ja ennetamise keskuse (CDC) andmeil ei ole täpne öelda selle kohta «mürgine hallitus», kuna sel on samad tervist kahjustavad omadused nagu teistelgi hallituse liikidel. Seda on juhtunud harva, ent hallitus on rängematel juhtudel esile kutsunud mälukaotuse ja verejooksu kopsudes. See ei ole aga seotud kopsuvähi ega teiste vähiliikide tekkega.