TAUST ⟩ Rasedusaegne depressioon võib hiljem mõjutada ema ja lapse suhet

Miks räägitakse sünnitusjärgsest depressioonist rohkem kui rasedusaegsest ning miks on rasedusaegne depressioon nii mõneski mõttes varjatud probleem?

«Kuigi rasedusaegne depressioon on levinud vaimse tervise häire, on sellele siiski mõnevõrra vähem tähelepanu pööratud kui vaimse tervise probleemidele sünnitusjärgsel perioodil. Sageli on sel perioodil fookuses rasedus ja lapse heaolu, kuid järjest rohkem ka naise vaimse tervise toetamine,» räägib Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku psühholoog-nõustaja Margit Emberg.