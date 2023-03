Mille üle on sobiv naljatada ja mis on solvav – see piir võib olla õhkõrn.

Mida arvata inimesest, kes on kogu aeg lõbus ja vaimukas? On kaaslase tuju kurb või olek väsinud, temal on alati mõni nali varuks võtta. Seltskonna hing, kelle jaoks on suur kompliment, kui talle käega vehitakse, et ära rohkem nalja tee, kuulajal rebenevad suurest lõkerdamisest kõhulihased. Aga võib-olla on ta hoopis selline tuttav, kes vahel on muhe ja lahe, aga kelle sarkasmi ja valusaks kiskuvate vaimukuste objektiks küll kohe kuidagi sattuda ei tahaks.