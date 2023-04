Uus protseduur aitab jala amputatsiooni vältida

«See protseduur on ainus võimalus raske vaskulaarse haigusega patsientide grupi jaoks, kellel on oht jäsemete amputeerimiseks,» ütles uuringu kaasjuht, Vanderbilti ülikoolihaigla veresoontekirurgia osakonna professor ja juhataja Daniel Clair.

Clair selgitab, et kuna enamasti on tegemist eakate ja nõrga tervisega inimestega, siis võimaldab see protseduur, kus kirurgiline sekkumine on minimaalseks viidid, kiiremat taastumist ja väiksemat haavaprobleemide riski ja väiksemat puuet.