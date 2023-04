Ida-Tallinna keskhaigla silmakliinik alustas uudset ravi

Silmakliiniku residendi doktor Teele Palumaa sõnul on maailmas küllaltki laialt levinud atropiinravi eesmärk aeglustada lastel lühinägevuse ehk müoopia süvenemist ja edasiarenemist. Lühinägevuse teke on enamasti seotud silmamuna liiga kiire kasvuga, mistõttu kaugel asuvad objektid jäävad uduseks – vaja on miinusprille või -kontaktläätsi. Müoopia tekib lapseeas ja stabiliseerub noores täiskasvanueas, vahendati pressiteates.

Palumaa sõnul on lühinägevus maailmas tõsine probleem. «Müoopia levimus on viimastel aastakümnetel mitmekordistunud. Vaadates arve, siis 2000. aastal oli maailmas hinnanguliselt 1,4 miljardit lühinägevusega inimest. Samasuguse kasvutrendi jätkudes tõuseb arv 2050. aastaks lausa viie miljardini, mis teeb 49,8 protsenti maailma elanikkonnast! Jah, kuigi müoopia ei põhjusta enamasti peale vajaduse prille või kontaktläätsi kasutada muid tervisemuresid, on see mitme tõsise silmahaiguse riskitegur, mis võivad omakorda tuua kaasa pöördumatu nägemislanguse või pimeduse,» rääkis Palumaa.

dr Teele Palumaa. Foto: ITK

Praegused võimalused olukorda parandada võib jagada kolmeks: farmakoloogilised, optilised ja elustiili muutvad. Kõige kättesaadavam neist on viimane. Uurimused on näidanud, et pikendades laste igapäevast õueaega, on võimalik pidurdada nii müoopia edasiarenemist kui ka üldse ennetada selle tekkimist. Selleks piisab, kui laps veedab iga päev vähemalt kaks tundi õues, mistõttu levitatakse Eestis niinimetatud 2-20-20 reeglit: laps peab iga päev viibima vähemalt kaks tundi õues ja vaatama lähitööd tehes iga 20 minuti järel vähemalt 20 sekundit kaugusesse.