Tsütomegaloviirus võib naha vananemisele piiri panna

«Meie uuring näitab, et immuunvastus inimese tsütomegaloviirusele aitab säilitada vananevates elundites tasakaalu,» ütleb autor Shawn Demehri, Harvardi meditsiinilise dermatoloogia dotsent. «Enamik meist on nakatunud inimese tsütomegaloviirusega ja meie immuunsüsteem on arenenud, et kõrvaldada rakud, sealhulgas vananevad rakud, mis reguleerivad tsütomegaloviiruse antigeenide ekspressiooni.»

Kui nüüd tundub, et tsütomegaloviirus on üks hea asi, siis sellel viirusel on ka teine pool. Mingil põhjusel on paljud kasvajad selle viirusega heades suhetes - agressiivsema kasvu puhul on kasvajatest leitud väga palju tsütomegaloviirust. Ja kolmandalt poolt vaadates on tehtud katseid mitmete viirustega - sealhulgas tsütomegaloviirusega - kasutades neid otse vähikoldesse süstimisel vähiravimina. Hiirtel tehtud katsetel suutis viirus sellisel juhul kasvaja mahtu vähendada ja vahel kasvaja täielikult likvideerida. Võimalik, et ravimina hakatakse kasutama sünteesitud viirusvalke.