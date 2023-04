Sügisest paraneb psühholoogilise abi kättesaadavus

«See ei ole kindlasti piisav ja see ei ole ka väga hea raha kasutamine. Kui inimene sellest ühest korrast abi ei saa, siis see kulu ei ole kõige mõistlikumalt kasutatud. Kogu korraldus tõstab aga perearstide halduskoormust,» nentis Lai ja lisas, et tõrkeid oli teisigi, mistõttu perearstid pole teraapiafondi väga palju tarvitanud.

«Kui nüüd oktoobrist hakkab tervisekassa sõlmima ka otselepinguid kliiniliste psühholoogide, füsioterapeutide ja logopeedidega, tähendab see, et perearstil kaob arveldamise töö ära, ja ta saab lihtsalt suunata inimesed nende spetsialistide vastuvõtule. Samuti tähendab see, et haigekassa lepingupartnerid, kes on juriidilised isikud, saavad pakkuda teenuseid suuremas mahus. Mahtude suurendamine tähendab ka paremat mänguruumi eelarvega,» selgitas Lai Med24-le.