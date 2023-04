Mida teha piinava stressi ja ärevuse korral?

Valge-Rebase sõnul leidub stressi ja ärevust erinevat ning see võib olla ka tõukav jõud, mis meid igapäevaelus liigutama ja pingutama paneb – selle kohta eksisteerib ka ütlus «võitle või põgene».

«Väga populaarne on asjatoimetusi lükata viimase minuti peale ja nendega alles siis tegeleda. Ka siis on meid liikumapanev jõud seesama stress või ärevus, kuid siinkohal on tegemist lühiajalise stressiga, mis üldjuhul ei ole kuidagi kahjulik,» rääkis ta.

Kui stressi tekitanud olukord on möödunud, möödub ka stress ja sellega kaasnev võimalik ärevus. «Kui aga stress muutub pikaajaliseks ja püsivaks, hakkab see mõjutama igapäevast elukvaliteeti ja lõpuks toimetulekut. Tavapärasteks pikaajalise stressi sümptomiteks on näiteks unetus, pidev väsimus, söögiisu muutused, huvipuudus, meeleolulangus, võimetus rõõmu tunda,» tõi proviisor välja.

Üheks stressi sümptomiks on ka ärevus, millele viitavad näiteks südamekloppimine, pingetunne, muremõtted, iiveldus, tükitunne kurgus ja/või liighigistamine. «Kui selline ärevus tekib sagedasti ja hakkab elukvaliteeti mõjutama, siis võib selle kvalifitseerida ärevushäireks.» Lisaks esineb veel ka kolmandat tüüpi stress, mis on alguse saanud mõne traumaatilise kogemuse tagajärjel.

Seega võib stressi leiduda väga palju erinevat ning kõige tähtsam on teadvustada, kas tegemist on lühiajalise või pikalt kestnud meeleolulangusega – vastavalt sellele saab juba edasisi lahendusi otsida.

Millised on vaimse tervise vitamiinid?