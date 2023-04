Avastati ravim, mida kasutada südameprobleemi ravis ja unehäire ennetamisel

Uut ravimit testiti loomkatsetes Aucklandi ülikoolis. Teadlased leidsid, et ravim AF-130 parandab südame pumpamisvõimet ja hoiab ära uneapnoe. Viimane on unehäire, mis võib põhjustada eluea lühenemist.

Südamepuudulikkus on maailmas üks peamisi surmapõhjuseid. Umbes 38 miljonit inimest maailmas põeb südamepuudulikkust.

Uneapnoega patsientidel on hinnanguliselt kaks kuni neli korda suurem tõenäosus südame rütmihäirete tekkeks ja neil on 140 protsenti suurem risk südamepuudulikkuse tekkeks.

«Ravim on kasulik südamepuudulikkuse korral, kuid see on kaks ühes, sest leevendab ka apnoed, mille jaoks praegu ravimit pole, ainult CPAP (hingamisseade),» ütles professor Julian Paton, kes on ülikooli südameuuringute keskuse direktor.

Kuidas põhjustab uneapnoe südamepuudulikkust?

Uneapnoe on tavaline unehäire, mille puhul inimese hingamine korduvalt seiskub ja algab uuesti. Uneapnoega patsiendid kannatavad sageli katkendliku või ebapiisava une all, mis võib põhjustada hüpertensiooni, südamehaigusi, südameinfarkti ja insulti.

Häiret iseloomustavad korduvad hingamispausid, mis tekitavad kehas stressi ja võivad potentsiaalselt südant kui ka südame-veresoonkonna süsteemi kahjustada.

Kui inimesel on südamepuudulikkus, aktiveerib aju sümpaatilise närvisüsteemi, mistõttu toimub kiirem vere pumpamine. Kuid isegi siis, kui sümpaatilise närvisüsteemi aktiveerimine pole vajalik, jätkab aju selle mehhanismiga. Kui need patsiendid kannatavad veel uneapnoe all, süveneb seisund ja see võib lühendada oodatavat eluiga.

«Viimaste aastakümnete jooksul on olnud mitu ravimirühma, mis on parandanud südamepuudulikkuse prognoosi, kuid ükski neist ravimitest ei tööta nii, nagu uus aine,» ütles Martin Stiles, kes on kardioloogia konsultant ja ülikooli dotsent.