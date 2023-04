Avastati uus võimalus järsult kaalu langetada

Selle puuduse kõrvaldamiseks on mitmed teadlased välja töötanud muid ravimeetodeid, mis interakteeruvad rohkem kui ühte tüüpi soolehormooni retseptoritega. Näiteks lõi Doyle'i rühm peptiidi, mis aktiveerib kaks PYY retseptorit ja samuti GLP-1 retseptorit. Nimetatud GEP44 ühend pani rasvunud rotid sööma kuni 80 protsenti vähem, kui nad tavaliselt sööksid. Ühe 16-päevase uuringu lõpuks kaotasid nad keskmiselt 12 protsenti kaalust. See oli rohkem kui kolm korda suurem kogusest, mida kaotasid rotid, keda raviti liraglutiidiga – süstitava ravimiga, mis aktiveerib ainult GLP-1 retseptorit ja mille USA toidu- ja ravimiamet on rasvumise raviks heaks kiitnud.

Saledus säilib ka pärast ravi lõppu

GEP44 poolestusaeg kehas on vaid umbes tund, kuid Doyle'i rühm on just välja töötanud peptiidi, millel on see palju pikem. See tähendab, et seda saab süstida ainult üks või kaks korda nädalas, mitte mitu korda päevas. Teadlased teatavad nüüd, et selle järgmise põlvkonna ühendiga ravitud rotid säilitavad oma uue, saledama kehaehituse ka pärast ravi lõppu, mida praegu heakskiidetud ravimite puhul sageli ei juhtu, ütleb Doyle.