Viis mürgistuse allikat, mida kasutame pahaaimamatult iga päev

Tootjad on juba üle kümne aasta otsinud võimalusi tarbijate tervisekahjustuste vähendamiseks: kuumutatud tubakatooted on nende otsingute üheks tulemuseks. Uuringud on näidanud, et tubaka kuumutamisel eraldub piisavalt nikotiini, kuigi sigarettide normaalset põlemistemperatuuri (umbes 800 kraadi) ei saavutata. Tubaka kuumutamisel on temperatuur madalam (kuni 350 kraadi), nii et koos nikotiiniga eraldub vähem kahjulikke aineid.

Terviseorganisatsioonid nendivad, et ükski uue põlvkonna nikotiinitoode pole tervisele ohutu ja nende tarbimisega kaasnevad riskid.

Ravimtaimed

Suvi on suurepärane aeg ürtide korjamiseks, näiteks värskelt korjatud tüümiani- või piparmünditee nautimiseks. Kui aga joote taimeteed mitu korda päevas pikema perioodi jooksul, võib teie keha liigselt küllastuda taimeõlides leiduvate ainetega. Kui see aga juhtub, võib tekkida mitmesugused allergilisi reaktsioone: näo punetus, suu limaskestade turse ja peavalu on mõned neist.

Tüümian on eriti rikkalik eeterlike õlide poolest. Tümooli ja muude ainete sisaldus õlides on väike ja kahjutu, kui tüümiani kasutatakse vastutustundlikult – vürtsina roogades või teena. Kuum jook on rahustava toimega ning aitab ravida ka köha ja hingamisteede põletikke. Kuid ka need, kes armastavad tüümianiteed juua, peaksid kuulama proviisorite nõuandeid: pärast seitsmepäevast taimetee joomist tehke 3-päevane paus.