Tee end mitu aastat nooremaks 8 nädalaga

Kroonilised haigused on peamine haigestumuse ja suremuse põhjus ning need koormavad lisaks inimesele endale ka oluliselt tervishoiusüsteemi ja ühiskonda laiemalt. Vananemine on üks krooniliste haiguste põhjustaja.

Bioloogilise vanuse vähenemist on hea hinnata DNA metülatsiooniga. DNA metülatsioon tähendab väga lihtsalt öeldes seda, et meie kokkupakitud geeniahela kindlatesse punktidesse liitub metüülrühm - üks süsiniku ja kolm vesiniku aatomit. Nende rühmade ülesanne on korda hoida geenide aktiivsuse/avaldumise osas ning valvata selle järgi, et iga rakk täidaks just temale omast ülesannet. Metüleerimist täpsemalt hinnates saab öelda, milline on meie keha bioloogiline vanus ja kuipalju see kronoloogilisest ehk nö kalendrijärgsest erineb. Vanus, aga ka paljud välised tegurid, mida saab osalt muuta, tekitavad muutusi ka metüleerimises.