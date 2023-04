«Sotsiaalministeeriumil on praeguseks valminud katastroofimeditsiiniplaan, mis annab meile suunised masskannatanutega tegelemiseks. Plaani osaks saab ka rakenduskava, mille tegevustesse peame tervisevaldkonnas kõik koos panustama nii oma teadmiste, kogemuste kui ka valmisolekuga osaleda õppustel,» sedastas seminaril terviseala asekantsler dr Heidi Alasepp: «Peame tugevdama oma süsteeme ja kasvatama valmisolekut soovides, et me reaalselt kunagi sellisel moel neid kasutama ei peaks.»