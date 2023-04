Doktoritöö: patsiendid ootavad apteekrilt aktiivsemat ravimialast nõustamist

Samuti näitas uuring, et ravimialase nõustamise saamise kogemus erineb eesti ja vene rahvusest inimeste vahel märgatavalt. «Eesmärk oli teada saada, kuidas inimesed on rahul ravimialase nõustamise ja erinevate teenustega apteegis. Viisime uuringut läbi erinevates Eesti piirkondades ja mõnes kohas on venekeelse elanikkonna osakaal üsna kõrge ja seega saime võrdse osa eestlasi ja venelasi,» ütles Sepp.

Vene rahvusest apteegikülastajad olid enam mures oma tervise ja kasutatavate ravimite pärast, kuid erinevalt eestlastest ei pidanud nad apteeki ravimialase info saamise kohaks. «Kui vene rahvusest inimene on kaua Eestis elanud ja eesti keelt ei oska, siis ta häbeneb seda. Kui küsida, millist infot ta ravimi kohta veel soovib, ütleb ta, et kõik on arusaadav. Tegelikult aga apteeker ei tea, kas ta on kõigest õigesti aru saanud. Eestlastega aga minnaksegi pigem vestlusesse ja saadakse teada, kui ta võtab ravimit valesti või joob võib-olla valet jooki peale. See on tegelikult päris suur probleem,» rääkis Sepp.

Aeglane apteegiteenuse areng