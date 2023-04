Lapse füsioloogilises arengus on esimesed elukuud ülitähtsad

Kolmekuuselt toetub beebi kõhuliasendis juba kindlalt küünarvarstoetusse ja suudab jälgida ümbrust 180 kraadi. Tema peahoid on kindlam, suudab hoida oma pead keskjoonel ning kätest last istuma tõmmates painutub pea õlgade tasemini. Kui beebile üldse ei meeldi kõhuliasend, ta ei suuda selles asendis pead tõsta või vajuvad käed laiali, võiks pöörduda füsioterapeudi vastuvõtule. Füsioterapeut vaatab üle lapse lihastoonuse ja õpetab harjutusi, mis aitavad lapse arengule kaasa.

Teine suurem probleem, mis võib beebidel esimestel elukuudel kujuneda, on kehatüve asümmeetria ehk ühe kehapoole eelistus. Esialgu juhivad lapse liigutusi refleksid (nt pea on pööratud küljele, et vältida lämbumisohtu) ning beebi kaelalihased on nii nõrgad, et ta ei jõua pead tuua keskjoonele ja viia üle keskjoone teisele poole.

Pööramine küljele. FOTO: Foto: Evelin Virnas

Et vältida asümmeetria kujunemist, aseta beebi magama kord paremale, siis jälle vasakule kehapoolele. Kui võtad last sülle, siis tee seda üle mõlema õla, nii harjutad last pöörama pead ning tugevneb ka lapse lihaskond. Pea liigutustel on väga oluline roll lapse motoorses arengus, sellest algab selja liigutustegevus ning on kõikide järgnevate liigutuslike arengute eeldus.

Samuti tuleb ka ärkvelolekul jälgida, et beebi vaataks nii paremale kui ka vasakule poole. Jälgi, et valgusallikad ja helid jõuaksid beebini mõlemalt poolt, see innustab teda pead pöörama ja nii väldime ühe kehapoole

eelistuse tekkimist. Kui me sellele tähelepanu ei pööra, võib laps hiljem hakata haarama rohkem ühe käega, pöörama ainult üle ühe õla, roomama ühe kehapoolega jne.

Painutamine. FOTO: Foto: Evelin Virnas