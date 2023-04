Teadlane: valesti keedetud muna sisaldab ohtlikku ainet

Kanamuna on kõrge toiteväärtusega. Munavalk sisaldab kõiki asendamatuid aminohappeid ning on kergesti seeditav. Muna sisaldab rikkalikult A-, D- ja B-vitamiine, mineraalainetest aga fosforit ja seleeni. Suurem osa neist mikrotoitainetest on munarebus. Munarebus on rikkalikult kolesterooli. Viimaste aastate uurimused on aga näidanud, et toidu kolesteroolisisaldus mõjutab suhteliselt vähe vereplasma kolesteroolisisaldust, palju suurem roll on küllastunud ja transrasvhapete sisaldusel toidus. Muna võib süüa või valmistada sellest roogasid nii hommikul, lõunal või õhtul. Lihavõtte ajal aga süüakse muna kõige rohkem keedetult. Kuid ka munaga ei ole soovitav liialdada ja paarist munast päevas piisab.