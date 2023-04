Kroonilist väsimust, mononukleoosi, hulgiskleroosi ja vähki tekitav viirus saab loodetavasti vaktsiini

Arvatakse, et Epstein-Barr'i viirusega nakatuvad ligi 95 protsenti inimestest. Soomes nakatuvad pooled juba enne 5aastaseks saamist - see viirus levib väga lihtsalt - sülje kaudu näiteks. Noorukieas levivat nakkust nimetatakse seetõttu inglise keeles «kissing disease».

Esimene vaktsiinikandidaat kannab nimega EBV-001. Selles pole ühtegi viiruseosakest ja see ei tekita nakkust, vaid koosneb 50 viirusele iseloomulikust osakesest, mis meie keha immuunsüsteemi jaoks on täpselt viiruse moodi. Senised katsed on näidanud, et immuunsüsteem peab vaktsiiniosakesi tõesti viiruseks ning see tekitab laialdase humoraalse ja rakulise immuunvastuse.