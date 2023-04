Uudne retsept parandab oluliselt tervist

See ei ole ravim ega mõni muu meditsiiniline protseduur. See on täiesti «looduslik» — soovitus looduses aega veeta.

Austraalias asuva Uus-Lõuna-Walesi ülikooli teadlased hindasid rahvusvahelisi tõendeid looduses viibimise tervist parandava mõju kohta. Nad analüüsisid 28 uuringut, milles testiti «loodusretsepte» tegelikel patsientidel.

Ajakirjas The Lancet Planetary Health avaldatud süstemaatiline ülevaade ja metaanalüüs näitas, et «loodusretseptidest» on kasu nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele. Patsientidel vähenes vererõhk, samuti ol madalam depressiooni ja ärevuse tase ning nad tegid iga päev rohkem samme.

«Tõendid näitavad, et loodusretseptid võivad aidata taastada ja arendada suutlikkust saavutada parem füüsiline ja vaimne tervis. Praegu on vaja välja mõelda, kuidas muuta looduses olemine jätkusuutlikult kättesaadavaks nende inimeste jaoks, kellel on suur potentsiaal sellest kasu saada, kuid kes viibivad praegu looduses vähe,» ütles professor Xiaoqi Feng pressiteates.

Loodus teeb meid tervemaks

Uuringud näitavad, et kokkupuude loodusega vähendab sealhulgas halva õhukvaliteedi, kuumalainete ja kroonilise stressi põhjustatud kahjusid, soodustades samal ajal tervislikku käitumist, nagu suhtlemine ja füüsiline aktiivsus. See võib aidata ennetada probleeme, sealhulgas üksindustunnet, depressiooni ja südame-veresoonkonna haigusi.

«See uuring põhineb meie käimasoleval pikaajalisel uurimisprogrammil, mille käigus näitame, et kontakt loodusega – ja eriti puudega – on vaimse ja füüsilise tervise tugevdamiseks väga hea,» ütles Feng.

Professor Fengi varasemad uuringud näitavad, et teatud tüüpi haljasalade läheduses elamine võib tervist parandada. «Kuid isegi kui läheduses on kvaliteetne haljasala nagu park, ei tähenda see, et kõik seda külastavad ja sellest kasu saavad,» ütles Feng. «Kuidas julgustada ja võimaldada inimestel loodusega taas ühendust luua? Siit tulebki loodusretsepti idee.»

Loodusretseptide järgimine

Niinimetatud loodusretseptid on lisandumas tavapärasele arstiabile. Näiteks Ühendkuningriigi valitsus investeeris hiljuti lgi kuus miljonti eurot «roheretsepti» pilootprogrammi ja ka Kanadal on riiklik loodusretsepti programm.

«Kui kaua peaks loodusretsept kehtima? Mis peaks retseptis olema? Kuidas peaksime selle väljastama ja kes? Neile küsimustele pole veel kindlat vastust,» ütles professor Feng, kes soovib loodusretsepte rakendada ka Austraalias.