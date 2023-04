Dr Pentti Põder: tubakatoodete müük tuleks lõpetada kõigile, kes on sündinud 2008. aastal ja hiljem

«Üldsuremus on Eestis langenud – kõige kõrgem oli see 1994. aastal. Allapoole on tulnud ka südame- ja veresoonkonnahaiguste numbrid,» sõnas dr Põder. «Haigestumine langeb, kõik on nagu hästi, aga tegelikult on need haigused ikka siin – need on jätkuvalt üks suurimaid terviseprobleeme. Kui võrdleme ennast teiste Euroopa riikidega, siis meist on südame-veresoonkonnahaiguste osas eespool ainult Bulgaaria, Rumeenia, Läti ja Leedu. Soomes ja Rootsis on olukord tunduvalt parem.»

«Mis on Eesti omapära?» tõstatas dr Põder küsimuse. «Rootsi meeste haigestumine infarkti vanusegrupiti on selline nagu Eesti naistel: noored haigestuvad vähem, vanemad rohkem. Kõige suuremad riskifaktorid on suitsetamine, ülekaal, kõrge vererõhk. Just neid haigusi põeb Eesti mees kõige rohkem ja see on ka põhjus, miks meil on nii kõrge südame-veresoonkonnahaigustesse haigestumine. Samuti on patsiendid kehvasti ravitud, sest ainult kolmandik neist saab ravi. On vaja, et patsient oleks koostöövõimeline ja tal oleks tahe koostööd teha. Puudulik on samuti riskifaktorite ohjamine – näiteks kõik see, mis on saavutatav elustiili muutusega.»

Dr Põder märkis, et väga suur probleem on suitsetamine. «Meie suitsetamise keskmine protsent on kõrgem kui ELi keskmine, suuri edusamme on teinud meie naabrid Põhjamaad. Eestis on sigaretipakk odavam kui ELis keskmiselt. Suitsetajaid on aga kõige rohkem Bulgaarias – seal on ka kõige odavam suitsupaki hind. Meie meestest suitsetab neljandik, Rootsi meestest vaid kuus protsenti. ELi keskmine protsent on 22.» Dr Põder leiab, et Eesti tervisekäitumine ei ole adekvaatne: «Teen ettepaneku keelata Eestis alates 1. jaanuarist 2024 kõikide tubakatoodete müük kõikidele inimestele, kes on sündinud 1. jaanuaril 2008 ja hiljem.»