Laste kopsuinfektsioonide mõistatust aitab lahendada tehisintellekt

Seejärel rakendasid teadlased metagenoomilistele andmetele masinõppe algoritme. Teadlased koostasid ja uurisid 261 lapse metagenoomi andmeid, kes oli sattunud ühte kaheksast uuringusse kaasatud USA lastehaiglast.

Metagenoomse diagnostika väljatöötamiseks ja testimiseks kasutati andmeid patsientide kohta, kellel oli kindlalt alumiste hingamisteede infektsioon ja patsientide kohta, kellel ei olnud infektsiooni. Lisaks diagnoosi panemisele määrab meetod ka kõige tõenäolisema põhjusliku haigustekitaja nakatunud patsientide jaoks.

Meetod osutus uskumatult täpseks

«See töötas oodatust paremini,» ütles Langelier. «Meie «kõveraalune pindala», mis on sisuliselt diagnostilise testi tulemuslikkuse mõõt, oli üle 0,98 (skaalal 0 kuni 1). See on nii hea, kui diagnostilise testiga võimalik saada on ja on tegelikult parem kui sarnane test, mille oleme välja töötanud täiskasvanutele.» Ehk siis kopsuprobleemide põhjuse või põhjustaja õnnestub sellise meetodiga kindlaks teha pea kõigil juhtudel.

21. sajandi diagnostika

«Sellel testil oleks ravile suur mõju,» ütles uuringu autor Alexandra Tsitsiklis. «Metagenoomilise diagnostika üks peamisi eeliseid on võime anda vastus ebakindla kliinilise diagnoosiga patsientidele.» Tõepoolest, meetod suutis diagnoosida alumiste hingamisteede infektsiooni ja tuvastada tõenäolised patogeenid. Lisaks ütles Tsitsiklis, et sellist testi saab kasutada bakteriaalse infektsiooni välistamiseks, nii et nende patsientide puhul saaks antibiootikumikasutust vältida, lisades: «See on üks järgmistest sammudest, mis muudaks selle kliiniliselt veelgi kasulikumaks. »

Uuringut juhtis ka Jack Kamm, teiste kaasautorite hulka kuuluvad Katrina Kalantar, Norma Neff ja Angela Detweiler ning mitmed Colorado ülikooli teadlased.

Teadlased loodavad, et nende meetod muutub haiglates tavapäraselt kasutatavaks. «Nakkushaiguste diagnoosimise viis on väga primitiivne. See on sama, mis on olnud aastakümneid ja arstid pole rahul olemasolevate tööriistadega. Seega loodame, et saame selle kallal edasi töötada, et jõuda punktini, kus seda haiglas rakendatakse, » ütles Mick. «Püüame luua aluse haiglate toomiseks 21. sajandisse.»