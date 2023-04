Aju ohjavad tähekesed

Tema ja kaasautorid Kopenhaageni ülikooli neuromeditsiini keskusest rõhutavad seda ajakirjas Trends in Neuroscience avaldatud artiklis. Nad kirjutavad, kuidas astrotsüüdid võivad olla võtmeteguriks aju võimes töödelda välist ja sisemist teavet samaaegselt. «Nende rakkude kohta on vaja rohkem uurida, et mõista nende rolli protsessis, mis võimaldab sobivat käitumuslikku reaktsiooni ja ka võimet luua asjakohaseid mälujälgi, et juhtida tulevast käitumist,» sõnas Smith instituudi teates.

Ellujäämiseks on hädavajalik, et keha integreerib välist ja sisemist teavet. Kui nendes protsessides läheb midagi viltu, võivad ilmneda käitumuslikud või psühhiaatrilised sümptomid. Smith ja kaasautorid osutavad tõenditele, et astrotsüüdid võivad selles protsessis mängida võtmerolli. Varasemad uuringud on näidanud, et astrotsüüdid tajuvad hetke, mil neuronid saadavad sõnumi ja suudavad samaaegselt tajuda sensoorseid sisendeid.

Need välised signaalid võivad pärineda erinevatest meeltest, nagu nägemine või lõhnataju. Astrotsüüdid reageerivad sellele teabe sissevoolule, muutes neuronitele suunatud kaltsiumisignaale, pakkudes neuronitele stiimulitele reageerimiseks kõige sobivamat teavet. Autorid oletavad, et see astrotsüütiline kaltsium-signaaliülekanne võib olla aluseks neuronite suhtlemisele.

Kuid palju on veel teadmata, kuidas astrotsüüdid ja neuromodulaatorid, neuronite vahel saadetavad signaalid, koos töötavad.

«Astrotsüüdid on neuroteaduses sageli tähelepanuta jäetud ajurakkude tüüp,» ütles Smith. «Usume, et düsfunktsionaalne astrotsüütiline kaltsiumi signaaliülekanne võib olla aluseks häiretele, mida iseloomustab häirunud sensoorne töötlemine, nagu Alzheimeri tõbi ja autismispektri häire.»