Ajuteadlane Jaan Aru ja muusik Robert Jürjendal alustavad vaimse tervise sarja kontsert-mõtterännakutega

Vaimse tervise sari «Teaduse ja kunsti mängud» on jõudnud kontsert-mõtterännakuteni. Märtsis käidi Ruutu 10 improkomöödiatega üle Eesti noortele etendusi andmas, aprillis on Aru ja Jürjendali kava, mais saabub Eestisse NASA ajuteadlane Nick Tsarouchas. Kõik kavad on dubleeritud päevaste sündmustega, et noored saaks koolipäeva sees mugavalt osa.