Munade värvimine on oluline osa ülestõusmispühade tähistamisest. Muna on ammusest ajast olnud ülestõusmise sümbol.

Kui mõni asi maailmas kindel on, siis see, et on päev-paar aastas, kus valged munad on ka suurtes toidupoodides defitsiit. Parem osta natuke varem valmis, sest pruune mune värvida pole see päris õige.