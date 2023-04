11-aastane Duchenne'i lihasdüstroofiat põdev Kevin vajab raviga jätkamiseks heade annetajate abi

Kevin alustas raviga tänavu 22. veebruaril ning lapse raviarsti sõnul on esmased ravitulemused olnud silmaga märgatavad: «Lapsel on rohkem jõudu, ta ise on rõõmsam ja hingamisfunktsioon on teinud suure hüppe paremuse poole.»

Ka Kevini asenduskodu perevanem kinnitab, et Kevinil läheb tänu ravimile väga hästi: «Ta on palju tegusam ja liikuvam, käib iga päev õues jalutamas ja pingutab kõvasti, et oma uus eesmärk – käia päevas 10 000 sammu – saavutada. Kevin ise ütleb, et ta ei väsi enam nii kiiresti, hingata on kergem ja jalad ei valuta enam kõndides.»

Lisaks saab poiss nüüd teiste lastega koos väljas jalutamas ja kiikumas käia, mis varem ei olnud võimalik, sest ta väsis liiga kiiresti ja vajas tihti puhkepausi. Perevanema sõnul naudib Kevin teiste laste seltskonda ja iseseisvat liikumist väga ning on raviga alustamisest saati väga rõõmus ja rahulik noormees.

Nagu näha, on Lastefondi annetajate abiga soetatud ravim muutnud oluliselt poisi elukvaliteeti ja tõstnud ta heaolu. Täna oleme aga murettekitava olukorra ees – ravim hakkab otsa saama, selle maaletoomine võtab aega ning ravi katkemisel kaoksid kõik seni saavutatud positiivsed muutused.

Ravi aastane maksumus on 723 000 eurot. Tänaseks on Kevinile annetusi kogunenud 173 105 euro võrra, mis tähendab, et aastasest ravimivajadusest lahutab last veel 549 895 eurot.