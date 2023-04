Kehavälise viljastamise abil sünnib Eestis igal aastal koolitäis lapsi

«See näitab seaduse head toimivust, kuid praegu on siiski aeg sealmaal, et mõnes küsimuses tuleks maha pidada uus, eetikuid kaasav diskussioon, sest nii olud kui ka teadmised on muutunud. Seejärel tuleb seadus ümber sõnastada.»

Teisalt võiksid ka eetikud olla rohkem kaasatud eriala praktilistesse tegevustesse, sellega tekiks dr Haldre sõnul kõigile pooltele uut tüüpi kogemus ja ekspertiis. «Ehk paneks see alguse sellele, et tulevikus on meil täpsemini sõnastatud regulatsioonid ja seadused ning ühiskond saab vahel isegi stigmatiseeritud viljatusravi valdkonnast paremini aru. Viljatusravi osakondade igapäevane ja otsene koostöö haiglate eetikakomiteedega on paljudes maades tavapärane, Eestis see traditsioon kahjuks puudub,» lisas ta.

Kas oma viljakust on võimalik hoida?

Dr Haldre leiab, et viljakusteadlikkuse teema peaks olema kohustuslik juba põhikooli inimeseõpetuse tundides. «Samamoodi, nagu seisime 30 aastat selle eest, et koolis õpetataks kõigile õpilastele rasestumisvastaste vahendite kasutamist, suguhaiguste vältimist ning tervete lähi- ja seksuaalsuhete hoidmist. Kõik need teemad, sealhulgas viljakusteadlikkus, on omavahel põimunud ja nendel teemadel peab koolides arutlema. Õpilasi huvitab inimese paljunemise ja seksuaalsuse teema ning terveid ja turvalisi valikuid saavad teha vaid need inimesed, kellel on vastavad teadmised,» rääkis ta.

Eesti järgib arenenud maade trendi kehakaalu suurenemise osas. Dr Haldre hinnangul on paljudes riikides tegemist uue epideemiaga, mis mõjutab otseselt ja negatiivselt nii naiste kui ka meeste viljakust, hormonaalset tasakaalu, raseduse kulgu ja lapse tulevast tervist. «Üldiselt on seisukoht, et kehavälise viljastamise ettevalmistust ei ole mõtet alustada naisel, kelle kehamassiindeks on üle 30. Seda põhjusel, et ravimid ei toimi või sugurakkude kvaliteet on niivõrd puudulik, et kallis ravi pole näidustatud. Meie eriala on üks nendest, kus ülekaalu dramaatiline mõju keharakkudele on laboris objektiivselt ja mikroskoopiliselt kontrollitav,» selgitas Kai Haldre. Tema sõnul on evolutsiooniliselt seatud nii, et suur ülekaal, aga ka alakaal takistavad inimesel paljuneda, sest terviserisk on järglastele liiga suur. «Teisisõnu, kui kehakaalu ei saada normaalsele tasemele, pole ka viljatusravist tihti kasu. Ning ehk pole see eetilinegi.»