Dermatoloog selgitab, kas tervislik päevitamine on olemas

Ohutut päevitamist tema sõnul ei eksisteeri. «Naha päevitumine on naha kaitsereaktsioon ja päevitunud nahk on juba päikesest kahjustatud, seega tervislikku päevitust ei ole olemas. Päevitamist ei tohiks mitte kuskil reklaamida,» rõhutab ta. Nahaarstina näeb dr Mäestu liiga sageli päikesest kahjustatud nahka, naha pahaloomulisi kasvajaid ja üsna kerget suhtumist päikesepõletustesse. Positiivse trendina toob ta välja, et paikesekaitsekreeme on hakatud aktiivsemalt kasutama ja solaariumifänne on jäänud vähemaks.