Ohtliku ja levinud maksahaiguse jaoks on tekkinud esimene ravimikandidaat

Mittealkohoolne rasvmaksahaigus ehk lihtsalt rasvmaks on väga levinud haigus - arvatakse, et selle esimese astmeni jõuab ligi veerand inimestest ja enam kui 6 protsenti on lisaks neid, kellel asi on jõudnud raskema haigusvormini - steatohepatiidini. Viimane tähendab enamasti juba maksa selgelt raskemat ja põletikulist seisundit, mis võib sisse juhatada järgmiste ohtlike kahjustuste ahela nagu maksa sidekoestumine, kollasus, maksarakkude häving, vererõhu tõus selle tagajärjel, närvisüsteemi häired, maksavähk jmt. Ühtlasi on see haigusahel põhjuseks, miks tekib vajadus maksasiirdamise järgi. Sagedamini on inimesel halb enesetunne, väsimus, koormustaluvuse vähenemine, rõhumis- või täiskõhutunne ülakõhus, iiveldus. Haigestumus näitab praegu tõusutrendi. Haiguse arengus mängivad rolli eelkõige ainevahetushäired: ülekaalulisus, insuliinresistentsus, 2.tüübi suhkruhaigus jne. Haiguse esimest etappi saab veel peatada või pidurdada toitumise muutuste ja liikumisega.