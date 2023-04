Aasta tagasi levinud laste hepatiidilaine põhjustele on jälile jõutud

Nüüd leiti, et mõistatuslike laste hepatiitide taga on samaaegne nakkus adenoviirusega seotud viirusega tüüp 2 (AAV2) ja teatud teiste viirustega, kirjutab perearst Piret Rospu portaalis Med24. Adenoviirusega seotud viiruseid ei peeta üksinda patogeenseteks ja nad vajavad «abistavat» viirust, et nakkus oleks edukas.

Eriti haavatavaks jättis osad lapsed koinfektsioon AAV2 ja inimese adenoviirusega (HAdV), samuti esines koinfektsioone Epstein-Barri viirusega (EBV), herpes- ja enteroviirustega. Tulemused avaldati ajakirjas Nature kolme eraldi artiklina.

Uurijad olevatavad, et pandeemiaaegsed piirangud ja isolatsioon jättis lapsed vastuvõtlikumaks. Lapseea immuunsuse oluline osa on omandatud immuunvastus, nii rakuline kui humoraalne, mida osaliselt kujundab varase elu jooksul toimuv ekspositsioon viirustele ja teistele patogeenidele. Pandeemia ajal jäi laste immuunsüsteemi koormus puudulikuks. Immuunsüsteemi õpetamata jätmise teooria on populaarne, eriti kuna seletamatute hepatiitide juhtusid esines kõige rohkem Covid-19 pandeemia tipul.

Praegu annab julgust ja tuge teadmine, et suurem osa ägeda hepatiidiga lastest paranevad. Oluline on hoida vedelikutasakaalu, pakkuda normaalset toitu ja vältida maksa läbivate ravimite kasutamist. Covid-19 vastu vaktsineerimine on tugevalt soovituslik.