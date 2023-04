Ennekuulmatu! Texase kohus otsustas keelata ravimi kasutamise ideoloogilistel kaalutlustel ...

Otsusel on märkimisväärne mõju endokriinsete haiguste ravile ning paneb lisaks kahtluse alla kogu ravimite heakskiitmise protsessi, mis toimub teaduslike tõendite alusel. Endokriinhaiguste Ühing on sügavalt mures Texase kohtu otsuse pärast, mis tühistab USA Toidu- ja Ravimiameti (FDA) heakskiidu ravimile mifepristoon. Kohus tegi otsuse abordivastaste aktivistide taotlusel, arvestamata teaduslikke tõendeid. Mifepristooni kasutatakse lisaks Cushingi sündroomi ja emakamüoomi ravile ka raseduse ohutuks ja tõhusaks lõpetamiseks ülekantud raseduse korral, abordiks, rasestumise erakordseks ennetamiseks ning diabeedi või kõrge veresuhkruga inimeste raviks, keda ei saa opereerida või kelle operatsioon on ebaõnnestunud.

Texase kohus otsustas keelata mifepristooni, võttes FDA-lt volitused tegeleda ravimite ohutuse üle otsustamisega. Tegemist on täiesti erakordse olukorraga, sest kogu ravimite heakskiidu ja kontrolli töö on selgelt ja ühemõtteliselt FDA ülesanne. Kohtunik peatas oma määruse jõustumise nädalaks ja valitsus on otsuse juba edasi kaevanud. Lisaks arstidele on otsuse vastu ka ravimite väljatöötajad ning rohkem kui 400 tuntud farmaatsia- ja biotehnoloogiatööstuse juhti, kelle juhitud ettevõtted pole seotud mifepristooni tootmisega.

Vähem kui tund pärast Texase kohtuniku Kacsmaryki otsust tegi Washingtoni osariigi kohtunik otsuse teises kohtuasjas ja see otsus on omakorda vastuolus Texase otsusega, sest annab FDA-le käsu mitte muuta mifepristooni kättesaadavust 18 osariigis.

President Biden ütles, et tema administratsioon võitleb Texase otsuse vastu. «See ei puuduta ainult Texase naisi,» ütles ta avalduses. «Kui see kehtima jääb, takistaks see naistel kõigis osariikides juurdepääsu ravimitele, olenemata sellest, kas abort on osariigis seaduslik.»

Cushingi sündroom on haruldane endokriinne haigus, mis põhjustab kortisooli taseme tõusu ja võib teatud juhtudel olla eluohtlik. Mifepristooni on raseduse lõpetamiseks ohutult ja tõhusalt kasutatud alates sellest ajast, kui FDA esimest korda selle ravimi heaks kiitis üle 20 aasta tagasi.