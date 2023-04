Kõhugripp võib lõpuks vaktsiinile alla vanduda

Noroviirust on laboris erakordselt raske uurida – see ei paljune hiirtes ega rottides ning osalt seetõttu pole seni suudetud noroviiruse vaktsiini valmis teha. Washingtoni ülikooli teadlased on aga katsetega näidanud, et kui otse eesmärgini minna ei saa, siis väikese ringiga ikka saab.