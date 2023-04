Meestel kujunevad südamehaigused välja ligi viis aastat varem kui naistel

Ka tänavu pöörab tervisekassa südamekuul tähelepanu südametervise hoidmisele ning tuletab meelde, et südamehaiguste ennetamiseks on vaja kujundada tervislikke eluviise, mille üheks osaks on regulaarne liikumine.

Kuigi südamehaiguseid põdevate patsientide arv ja südamehaigustesse suremus on Eestis aastate jooksul langenud, on meil suremus jätkuvalt Euroopa keskmisest kõrgem. «Kolmekümne aastaga on inimeste teadlikkus südametervisest ning ennetus- ja ravivõimalustest jõudsalt kasvanud, samuti on suremus langustrendis, ent vaatamata sellele on kulutused ravile endiselt suured,» tõdes kardioloog ja südamekuu algataja dr Margus Viigimaa.

Tervisekassa raviarvetest selgus, et möödunud aastal kulus südame isheemiatõve haiguste raviks 60,6 miljonit eurot, mis on 2,5 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Südamehaigustega patsientide arv on küll aastate jooksul langenud, kuid keskmised ravikulud inimese kohta on kasvanud. «Kõige suuremad ravikulud on viimastel aastatel olnud vanuserühmas 50─59 ning 57 protsenti möödunud aastal ravi vajanud patsientidest olid mehed. Meestel kujunevad südamehaigused välja ligi viis aastat varem ning võrreldes naispatsientidega on nende ravikulu keskmiselt umbes tuhande euro võrra suurem,» selgitas tervisekassa andmeanalüütik Ksenia Niglas.