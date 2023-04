Aprillis on õige aeg alustada puugivastase vaktsineerimisega

Puukborrelioos on bakteriaalne haigus, mis allub hästi antibiootikumiravile. Entsefaliiti ehk ajupõletikku tekitab viirus, mida puugid eritavad oma süljega inimese verre nahale kinnitudes. See on raske haigus, mille tagajärjel võivad tekkida püsivad tervisekahjustused. Õnneks on entsefaliidi vastu võimalik end kaitsta vaktsineerimisega.