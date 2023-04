Kuidas valida lastele voodipesu: alates vastsündinu esimesest tekist kuni haiguste ennetamiseni

«Looduslikust kiust linad muutuvad soojaks kohe, kui need kehaga kokku puutuvad. Need aitavad vältida nii keha ülekuumenemist kui ka liigset jahtumist. Seega sobib villane või puuvillane lina suurepäraselt imikutele, eriti külmal aastaajal sündinutele,» rääkis Tikovt.

Spetsialisti sõnul kalduvad lapsed sageli põdema haigusi, mille ajal on higistamine vältimatu. Kuid niiske voodipesu ei aita tõesti lapsel kiiremini taastuda. Seetõttu on sel juhul eriti tähtis valida looduslikust kiust kangad.

«Õhu läbilaskvuse tagamine on väga tähtis, et keha ei hakkaks magamise ajal higistama. See on eriti oluline, kui laps on sageli haige või palavikus. Sel juhul on soovitatav valida villane voodipesu. Tänu oma struktuurile loob vill soojusisolatsiooni barjääri, mis kaitseb keha kuuma ja külma eest, imab ja aurustab niiskust,» mainib spetsialist.