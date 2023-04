VIDEO ⟩ Peaasi.ee esitleb hinnatuimate vaimse tervise valdkonna ekspertide sulest valminud raamatut

Katkend raamatust «Kriis-mis siis?!»

Küsimus: Mul on üks sõber, kes kolis teise linna ja mulle tundub, et ta tunneb seal end üksinda, aga ma ei tea, kuidas temalt selle kohta küsida.

Vastab psühholoog ja perenõustaja Gea Ashilevi: Kui märkame lähedase üksildustunnet, siis kõige abistavam on talle julgelt öelda: «Ma olen sinu pärast mures, sest sa tundud mulle kuidagi kurb, võib-olla ka üksildane.» Isegi kui selline märkamise väljendamine ei arene südamest südamesse vestluseks, oled sa ikkagi oma sõbrale/lähedasele märku andnud, et näed teda. Ja juba see võib talle leevendust pakkuda. Nüüd ta teab, et keegi on teda märganud, ja kui ta on valmis jagama, siis on tal seda lihtsam teha. Kui inimene on üksildane, siis ei pea kartma, et temalt selle kohta küsides teda kuidagi veel rohkem üksildaseks muudame. Kui teema päriselt puudutab, siis üldiselt tahetakse sellest ka edasi rääkida.