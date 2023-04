Tanel Kiik: haigushüvitise maksmine alates teisest päevast peab jätkuma

«Nakkused ja viirused ei ole meie seast kuskile kadunud, vaid võtavad uusi vorme ning levivad edasi. Kuivõrd ka Covid-19 haigus on tulnud selleks, et jääda, peame õppima sellega koos elama,» ütleb endine sotsiaalminister ning tervise- ja tööminister. «Selle asemel, et haigushüvitiste maksmise korrale erinevaid ajutisi, lühi- ja tähtajalisi meetmeid rakendada, on mõistlik muuta inimestele soodsam kord tähtajatuks. Õige on, et tõbine inimene saab püsida kodus ja end terveks ravida, mitte ei pea kartma oma majandusliku toimetuleku pärast ning seega haigena avalikku ruumi tulema.»