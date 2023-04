Digiplatvorm Serenity asub lahendama vaimse tervise kriisi

Asutaja ja tegevjuhi Marko Vaiki sõnul on Serenity eesmärgiks suurendada kvaliteetse vaimse tervise abi kättesaadavust. «OECD andmetel puutub iga viies Eesti inimene kokku mõne vaimse tervise probleemiga. Tervishoiusüsteemi ülekoormamise ennetamiseks aitab Serenity tegeleda muredega enne, kui nendest diagnoosid saavad. Ka tänavu avalikustatud Eesti inimarengu aruande teadlased rõhutavad vajadust suurendada just digikeskkondade kasutuselevõttu probleemide ennetusel ja lahendamisel,» selgitas Vaik.

Platvormi loojad on sõlminud koostööleppe Eesti juhtiva vaimse tervise valdkonna katusorganisatsiooniga VATEK, mille eesmärgiks on Eesti elanikkonna vaimse tervise ja heaolu edendamine. VATEKi tegevjuhi Ott Oja sõnul on digikeskkonna lisandumine väga oluline samm vaimse tervise abi kättesaadavuse parandamisel. «Vajadus vaimse tervise toe järele on järjepidevalt kasvav, kuid kvalifitseeritud spetsialistide leidmine on inimestele keeruline. Töötame koos Serenityga, et platvormil tegutseksid ainult valideeritud ja usaldusväärse väljaõppega spetsialistid,» selgitas Oja.