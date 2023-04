5 eesnäärmevähi sümptomit, mida peab teadma

Haiguse algfaasis on eesnäärmevähk edukalt ravitav. Kui vähk piirdub vaid eesnäärmega, on haigusega meeste keskmine elunemus viis ja ka kümme aastat pärast diagnoosi võrdne meestega, kel vähki diagnoositud ei ole. Kui kasvaja avastatakse kaugelearenenud haiguse arengufaasis, on prognoos siiski juba märgatavalt halvem – viie aasta pärast on elus vaid 34 protsenti kaugelearenenud eesnäärmevähiga meestest.