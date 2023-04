Uus aine Alzheimeri tõve raviks

Uue peptiidiga töödeldud hiirte ajus (kaks parempoolset paneeli) on näha palju vähem Tau valke (värvitud lillaks). Vasakpoolsed paneelid näitavad haigusttekitavate peptiidiga töödeldud hiirte neuroneid. Kahel alumisel pildil on DNA raku tuumades värvitud siniseks, mis näitab, et Tau taseme muutused ei ole põhjustatud olulistest muutustest rakupopulatsioonis.

Foto: Ping-Chieh Pao