Kevadine päike ei tee pai

Oma peanahka ja juukseid peaksid kevadise päikese eest kaitsma ka täiskasvanudki. Kahjuks peanahka me kreemitada ei saa, seega väga oluline on, et õhukeste juustega inimesed õue minnes haaraksid kaasa ka peakatte. Vastasel korral võib peanahk päikese käes kiirelt punetama ja kipitama hakata.

Oluline on meeles pidada, et meie nahk on oluline elund, mille eesmärk on kaitsta organismi kahjulike välismõjude eest. Me ei tohiks hoolitseda naha eest ainult ilu silmas pidades, vaid peame hoidma oma nahka, et säiliks kaitsefunktsioon ja naha terviklikkus. Päike toob nahale kena jume ning laeb meie D-vitamiini varusid, aga väga tähtis on suhtuda päikesesse väikese aukartusega ning nautida päikese privileege nahka hoolikalt kaitstes.