UURING ⟩ Suitsiidse inimese abistamine vajab laiemat tugivõrgustikku

Uuringust tuli välja, et mida sagedasem on spetsialisti kokkupuude suitsiidsete inimestega, seda rahulolematum ta on võrgustikutööga ja puudust tuntakse eelkõige edasisuunamise võimalustest. Et oluliselt tugevdada suitsiidikäitumise ennetustööd, tuleb kaasata haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialiste ning kindlasti tugevdada võrgustikutööd, kus partneritel on selged rollid.