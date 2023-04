Apteeker annab nõu: mida teha, kui süda puperdab?

Ehkki südame puperdamine pole ilmtingimata eluohtlik ning paljud inimesed ei pruugi probleemist isegi teadlikud olla, võib tervisehäire tähelepanuta jätmine ja sümptomite süvenemine viia ohtlike tüsistusteni. Tervise Arengu Instituudi andmetel on just südame- ja veresoonkonna haigused kõige sagedasemaks surma põhjustajaks Eestis, moodustades 46 protsenti meeste ja 64 protsenti naiste suremusest.

Ojamaa sõnul võib südame rütmihäire põhjuseid olla erinevaid. Näiteks soodustavad kodade virvendusarütmiat erinevad teised haigused nagu näiteks kõrgvererõhutõbi, diabeet ja kilpnäärme ületalitlus. Samas on tehtud selgeks, et suur roll on järgistel elustiilist tingitud teguritel:

Samas võivad sarnase efekti kutsuda esile ka guaraana ja eleuterokoki, harvem ka kuldjuure ekstrakti toidulisandid. «Loomulikult kutsuvad südame arütmiat esile organismi sisemised tervisehäired ja sellele tuleb pöörata tõsiselt tähelepanu. Tervete inimeste puhul on vähetõenäoline, et looduslikud vahendid mõistlikes kogustes avaldavad nii suurt toimet, et süda on pidevalt rütmist väljas. Kui see nii on, siis selle põhjust peab kindlasti otsima.»