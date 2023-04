Kuuldeaparaat võib kaitsta dementsuse eest

Prof Gill Livingston ja dr Sergi Costafreda, kes polnud uuringusse kaasatud, ütlesid kommentaaris, et kuuldeaparaatide kasutamine dementsuse ennetamiseks on kulutõhus ja kulusid säästev. Tõendid on veenvad, et kuulmislanguse ravi on paljulubav viis dementsuse riski vähendamiseks.